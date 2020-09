Aliaxis écrit une nouvelle "venture" avec un premier partenariat

Aliaxis, l'industriel des canalisations pour l'eau et l'énergie, s'est offert une filiale de venture capital. A peine née, celle-ci a déjà investi.

Le groupe belge Aliaxis s'est doté d'un véhicule de capital-risque, sobrement baptisé Aliaxis Ventures. Le spécialiste des systèmes de canalisations en plastique avancés a doté sa nouvelle filiale d'un capital de départ de 2 millions d'euros.

"Nous avons pris la décision stratégique de créer Aliaxis Ventures, une branche de capital-risque dédiée au soutien et à l'investissement dans des entreprises entrepreneuriales axées sur les technologies de l'eau. Ceci pour compléter et accélérer nos efforts d'innovation et de développement de nouvelles affaires", explique Koen Sticker qui a officié ces derniers mois comme CEO par interim d'Aliaxis, avant de céder la place voici quelques jours, à Eric Olsen, un citoyen franco-américain qui a oeuvré auparavant comme CEO du groupe cimentier Lafarge-Holcim. L'objectif est "de nourrir une culture d'innovation et d'entrepreneuriat au sein de l'entreprise", résume Lars Vervoort, le porte-parole d'Aliaxis.

Un outil pour monitorer les eaux usées

À peine créée à Bruxelles à la mi-septembre, Aliaxis Ventures a déjà commencé à investir. Le holding a pris une participation dans Kando, une jeune pousse israélienne, sans dévoiler la hauteur de celle-ci ni le montant déboursé. "Il s'agit d'une part minoritaire", a toutefois concédé le porte-parole d'Aliaxis.

Kando est une société d'analyse de données environnementales qui s'est concentrée sur la numérisation des systèmes d'eaux usées. Elle propose à leurs opérateurs des modèles de visibilité et de contrôle de leurs réseaux. L'accord signé avec Axialis Ventures porte à la fois sur le financement du développement de Kando et sur une collaboration stratégique entre la start-up israélienne et le groupe belge. "L'accès au portefeuille de produits et services d'Aliaxis permettra à Kando de se développer et d'augmenter les avantages que nous pouvons apporter aux marchés existants et nouveaux, et nous sommes ravis d'ajouter la gestion avancée des données et les systèmes intelligents améliorés (de Kando) à l'offre d'Aliaxis", a souligné Ari Goldfarb, le PDG de la société de Tel Aviv, dans un communiqué.

De son côté, l'industriel belge affirme qu'il "soutiendra la croissance continue de Kando sur de nouveaux marchés" et que la jeune pousse "renforcera l'offre numérique d'Aliaxis" avec "des capacités de capture et de traitement de données de pointe".

