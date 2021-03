Aperam a bondi de 50% et deux catalyseurs pourraient encore doper le titre

C’est du moins ce que pense un analyste de Degroof Petercam qui est passé à l’achat sur Aperam et a relevé son objectif de cours de 25%.

"Le quatrième trimestre le plus performant depuis le sommet atteint en 2017 grâce à un solide mix produits au Brésil, un contrôle des coûts strict et des volumes plus élevés en Europe", se réjouissait Aperam lors de la publication de ses résultats le 10 février dernier.