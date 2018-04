Aperam débourse près d'un demi milliard pour VDM Metals

Aperam, contrôlé majoritairement par la famille Mittal, annonce l'acquisition de l'Allemand VDM Metals pour 438 millions d'euros.

Le producteur d'acier inox Aperam , contrôlé majoritairement par la famille Mittal, va acheter le groupe allemand VDM Metals. Le montant de l'opération est fixé à 438 millions d'euros.

Aperam a annoncé avoir conclu un accord avec l'actionnaire unique de VDM Metals, Falcon Metals, aux mains du fonds d'investissement Lindsay Goldberg Vogel pour acquérir 100% des actions de VDM Metals.

"La combinaison de VDM Metals et de la division Alliages et Aciers Spéciaux d'Aperam va permettre de créer un leader dans les alliages de spécialité premium globaux", selon un communiqué d'Aperam, qui souligne la forte complémentarité des gammes des deux entreprises.

La division combinée alliage et aciers spéciaux devrait générer un chiffre d'affaires pro forma d'environ 1,15 milliard d'euros et un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 122 millions d'euros. Cette opération, qui devrait être finalisée dans le courant du deuxième semestre, regroupera plus de 3.000 salariés dans 20 pays.

"Etape importante"

Aperam va financer son acquisition "en partie par de l'excédent de trésorerie et par de l'endettement", a précisé le groupe.

Cette acquisition constitue "une étape majeure dans le développement d'Aperam", a dit son directeur général, Timoteo Di Maulo. "VDM Metals représente (...) un potentiel de croissance unique." L'opération va "réduire la volatilité et permettre davantage de croissance".

Le groupe allemand compte sept sites de production en Allemagne et aux Etats-Unis et quatre centres de service en Europe et en Asie.