Aperam renonce à créer un champion européen des alliages

Les exigences de la Commission européenne ont brisé net l'ambition d'Aperam de créer un géant européen des alliages, en collaboration avec deux autres groupes.

C'est la déception chez Aperam . Le spécialiste de l'acier inoxydable avait signé, en avril dernier, un accord d’achat d’actions avec Falcon Metals et Lindsay Goldberg Vogel afin d’acquérir VDM Metals Holding GmbH (VDM Metals). La combinaison de VDM Metals et de la division Alliages et Aciers Spéciaux d’Aperam devait donner naissance à un leader dans les alliages de spécialité premium globaux.

L'industrie européenne subit une pression énorme de la concurrence venant en particulier de l'Asie où des usines géantes sont construites avec des subventions souvent injustes, et des États-Unis où ces industries et marchés sont hautement protégés. La division des alliages de spécialités s’adresse aux mêmes marchés globaux, dans un environnement où une offre élargie de produits, la taille et les capacités de R&D sont essentielles. Timoteo Di Maulo CEO d'Aperam

Mais le géant de l'alliage est mort-né.

Aperam a annoncé la fin de cet accord d'achat d'actions avec Lindsay Golberg et Falcon Metals. En cause, l'attitude de la Commission européenne, qui montrait des inquiétudes quant à l'arrivée de ce géant, qui aurait été lourd d'un chiffre d'affaires pro forma d'environ 1,15 milliard d'euros avec un EBITDA pro forma de 122 millions d'euros et qui aurait employé plus de de 3.000 salariés répartis dans 20 pays.

Las des exigences européennes, Aperam, Falcon Metals et Lindsay Goldberg ont finalement décidé de se retirer de l'enquête approfondie de phase II initiée par la Commission européenne ce 29 novembre.

"Il est hautement regrettable d’avoir à faire face à des obstacles conceptuels qui s’opposent à la création d’un champion européen des alliages et qui nient l’existence de marchés des alliages de spécialités mondiaux, regrette Timoteo Di Maulo, le CEO d'Aperam . Nous sommes convaincus que répondre aux préoccupations de la Commission européenne rendrait impossible toute transaction créatrice de valeur. Dans l’intérêt de nos actionnaires, nous poursuivons notre stratégie et notre politique financière, et n’avons d’autre choix que de nous retirer de la transaction."