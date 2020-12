Après Saint-Gobain, Auvelais retrouve son activité

Le site de l'ancienne verrerie de Saint-Gobain a été réaffecté en un parc d'activités. Une trentaine d'entreprises ont pris leurs quartiers dans les anciens bâtiments.

À certains endroits, le site hésite encore entre le chancre en devenir et les marques d'un renouveau industriel. Çà et là des containers rouillent, des échafaudages attendent d'être démontés, de grandes et hautes portes de garage semblent flambant neuves. Sur le pourtour du site, les parois de béton arborent encore le logo du groupe verrier Saint-Gobain sur fond d'un bleu passé et défraîchi. À l'entrée du site, l'ancienne guérite du garde affiche encore en grandes lettres l'adresse du lieu. Mais un grand plan coloré alignant une trentaine de noms d'entreprises témoigne de la reprise d'une activité économique qui s'annonce bouillonnante.

Nous sommes au 169, rue des Glaces nationales, à un jet de pierre du centre d'Auvelais. C'est ici que se situait un important site de production verrier en Belgique: les Glaceries de Saint-Roch reprises par Saint-Gobain à la fin des années 80. Mais au début des années 2010, le site d'Auvelais subit la surcapacité de verre plat en Europe de l’Ouest. L'un de ses deux fours s'arrête en 2008. Il ne sera jamais redémarré. Son frère aura le même destin 5 ans plus tard. En 2014, le groupe français annonce la fermeture définitive. 320 personnes travaillaient encore sur le site.

Responsabilités sociétales

Fin de l'histoire? Non, le début d'une autre. Contrairement à ce qui se fait souvent, l'entreprise sur le départ ne laisse pas le terrain en friche ni le cède pour un quelconque euro à la Région wallonne. "Cela aurait été certainement plus facile de nous défaire du site d'un seul tenant. Moins onéreux aussi", constate Jean-Marie Labbé, directeur du site d'Auvelais pour Saint-Gobain. "Mais le groupe voulait assumer ses responsabilités sociales, sociétales et environnementales."

"Si nous avions raisonné en termes financiers, nous n'aurions jamais tenté cette expérience quasiment unique en Belgique." Jean-Marie Labbé Directeur du site de Saint-Gobain Auvelais

L'objectif de Saint-Gobain fut donc d'assurer totalement la reconversion du site d'Auvelais, quitte à y investir pour faciliter l'accueil de nouvelles activités. Un investissement qui s'élève in fine à près de 15 millions d'euros, sans l'ombre d'un subside public, pour un rendement qui ne dépassera pas les 6 à 7 millions d'euros via la vente "par appartement". "Mais l'objectif n'a jamais été la rentabilité de l'opération. Si nous avions raisonné en termes financiers, nous n'aurions jamais tenté cette expérience quasiment unique en Belgique", assure Labbé.

Durant 4 ans, une équipe d'une vingtaine de personnes planchent sur le projet. Avec un vision claire dès le départ. Aller aussi vite que possible. Le cahier des charges est "relativement" simple: redonner à ses quelques 32 hectares une activité économique aussi riche que possible.

Les anciens fours et les lignes de production de verre plat, sur près d'un kilomètre de long sont abattus et libèrent une grosse quinzaine d'hectares assainis. Ce sera le premier lot vendu à Bruco, une société de recyclage et de tri de matériaux. Le groupe anversois finalise par ailleurs la construction d'un hall de 25.000 m² pour y abriter une ligne de tri.

Trimodal

Mais que faire du reste du site composé pour l'essentiel de grands halls de tailles et de formes différentes relativement imbriqué les uns dans les autres. "Depuis sa création à la fin du 19e siècle, le site des Glaceries a évolué de manière assez organique. Les halls de stockage se sont ajoutés à ceux de la production, abattus, reconstruits, modernisés...", constate Labbé.

Le lieu ne manque cependant pas d'atouts. En bordure de la Sambre, à quelques centaines de mètres d'une liaison autoroutière, relié au réseau ferré, l'ancienne usine combine les trois modes de transport. "Et son activité récente laisse une infrastructure en très bon état, disposant de beaucoup de facilités pour des petites industries, en matière de chargement par exemple ou de résistance des sols pour des engins lourds", note encore Jean-Marie Labbé.

L'ensemble des bâtiments à réaffecter (107.000 m² répartis sur une quinzaine d'hectares) sera divisé en 38 lots de 700 à 10.000 m², à vendre séparément. A ce jour, une trentaine de PME ont élu domicile aux "Glaceries" et trois actes de vente ont encore été signés il y a quelques jours à peine.

"Sur plan, cela a l'air simple, mais techniquement, ce fut un véritable Tétris." Jean-Marie Labbé Directeur du site de Saint-Gobain Auvelais

"Sur plan, cela a l'air simple, mais techniquement, ce fut un véritable Tétris", raconte Labbé. Il ne suffit en effet pas de tracer des lignes pour diviser les hangars en autant de lots à vendre. Il fallait aussi concevoir des voiries internes, raccorder les espaces indépendants, aux réseaux d'eau et d'électricité, construire des cloisons anti-feu et surtout penser les accès poids lourds et la circulation jusqu'au coeur des bâtiments.

Un acte de base de 70 pages

Juridiquement aussi, ce fut un véritable casse-tête. Faute d'accord avec le public pour la reprise des voiries et des impétrants, le promoteur opte pour une copropriété totale avec parties privatives et parties communes, règlement d'ordre intérieur. Le long des routes d'accès nouvellement créées, de minuscules plots rouges marquent le bornage des différentes parcelles qui s'imbriquent les unes dans les autres, laissent passer les voies ferrées... "Nous avons fait appel à un prof d'université spécialisé dans ces matières pour réaliser un acte de base de près de 70 pages", se souvient Labbé.

Vue en plein écran Wood &Co fut parmi les premiers à s'installer dans ce hall reconverti dès 2016, avant de l'acheter en 2019.

Le modèle rencontre un succès certain. Il a séduit par exemple Wood & Co, une menuiserie qui emploie 7 personnes à Auvelais. L'entreprise carolo rayonne dans la région et a installé dans ce hall de 3.000 m² son atelier, son stock et le point de départ des équipes de placement. Installée ici depuis 2016, la petite entreprise a signé l'acte d'achat en 2019 à un prix préférentiel. Mais toutes les installations ne se sont pas toujours passées aussi bien. Certaines des premières occupations, dans des conditions juridiques en techniques encore précaires, se sont terminées dans les prétoires.

Plus loin, c'est la Somei qui a transformé des hangars techniques en ateliers de maintenance pour matériel ferroviaire. Les voies de chemins de fer qui traversent le site sont à nouveau reliées au réseau Infrabel depuis juin 2019. Ailleurs ce sont les fonderies de la Sambre

En cinq ans, la quasi totalité du site industriel a donc retrouvé une activité économique qui générera autant d'emplois que du temps de Saint-Gobain. "Il fallait respecter des délais de mise en oeuvre raisonnable pour clore le projet aussi vite que possible et ne pas le laisser pourrir. C'était dans l'intérêt de Saint-Gobain, des autorités publiques et des nouveaux propriétaires", conclut Jean-Marie Labbé.