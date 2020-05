ArcelorMittal Ringmill cédé à un fonds allemand

ArcelorMittal Ringmill, une filiale spécialisée dans la fabrication et le traitement thermique de produits obtenus par laminage circulaire, passe aux mains du fonds allemand Callista Private Equity. L'usine, localisée à Seraing, compte 90 employés.

ArcelorMittal Ringmill, une filiale spécialisée dans la fabrication et le traitement thermique de produits obtenus par laminage circulaire, passe aux mains de Callista Private Equity, un fonds allemand basé à Munich et non coté en bourse. Cette opération sera conclue dans le courant de la journée de ce lundi, révèle l'agence Belga, citant des sources syndicales au terme d'un conseil d'entreprise extraordinaire programmé ce jour.