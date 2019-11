ArcelorMittal renonce à Ilva mais Rome le relance

L’enjeu n’est pas mince, puisque Ilva compte 10.700 salariés, dont 8.200 à son siège à Tarente, dans les Pouilles, plus des milliers d’emplois indirects dans cette région sévèrement touchée par le chômage. ArcelorMittal avait signé, voici un an, le projet de rachat du sidérurgiste italien. Il avait alors fait inscrire une clause dans le contrat, qui prévoyait un droit de retrait de l’acquéreur au cas où une nouvelle législation viendrait affecter le plan de remise aux normes environnementales prévu pour le site. Il faut savoir que celui-ci figure parmi les plus pollués d’Europe et qu’un procès en cours en Italie fait état d’évaluations d’experts selon lesquelles 7.500 décès intervenus entre 2004 et 2010 auraient été causés par des maladies imputables aux émissions toxiques des hauts fourneaux d’Ilva.