ArcelorMittal veut céder trois outils à Liège

La situation s’éclaircit sur les intentions d’ArcelorMittal concernant les outils à vendre pour se conformer aux obligations européennes afin de lever tout obstacle à son projet de rachat du sidérurgiste italien Ilva. Les dirigeants du cluster ArcelorMittal Liège-Gand ont donné jeudi après-midi plus de précisions aux syndicats liégeois sur le sujet.

Le premier producteur mondial de l’acier est disposé à céder les lignes de galvanisation 4 et 5 situées à Flémalle, ainsi que le site de production de fer blanc, Ferblatil, à Tilleur.

D’après lui, le groupe a intérêt à choisir un acheteur fiable et signer avec lui un contrat d’approvisionnement. Seul un acheteur s’est manifesté et est même déjà venu visiter les outils à céder. Il s’agit du russe NLMK qui emploie déjà plus de 1.000 travailleurs en Wallonie (La Louvière, Clabecq).