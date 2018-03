ArcelorMittal veut vendre ses actifs liégeois

Surprise pour les représentants des travailleurs d’ArcelorMittal à Liège. Selon nos informations, les actifs liégeois du groupe pourraient être concernés par une opération de cession à un repreneur . Cette décision s’inscrit dans le cadre du projet d’ArcelorMittal visant à racheter le groupe sidérurgique italien Ilva. Les tractations entre le groupe et les autorités italiennes sont actuellement en cours pour concrétiser l’opération.

A cet effet, ArcelorMittal s’attend à ce que la Commission européenne lui demande de céder des actifs pour éviter que le premier producteur mondial ne soit en position de monopole sur le marché ou ne dispose d’une trop grande part de marché par rapport à ses concurrents. Et c’est ici qu’intervient l’option de la vente des sites liégeois.

Au stade actuel, on ne sait pas encore si ce sont toutes les installations d’ArcelorMittal en bord de Meuse à Liège qui sont visées. On en saura plus le 21 mai, date à laquelle le groupe espère avoir une décision de l’Europe sur le rachat d’Ilva.