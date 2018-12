Attention, Bekaert va décevoir...

Bekaert annonce que ses ses résultats du second semestre seront inférieurs à ceux du premier semestre, et donc en-dessous des attentes...

En cause, des ajustements au niveau de Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG). Il s'agit notamment d'ajustements des régimes de retraite et de dépréciation des stocks obsolètes, pour un montant d'environ 15 millions d'euros. "Suite à ces ajustements, la performance globale de Bekaert du second semestre sera inférieure à celle du premier semestre, et donc en-dessous des attentes", explique le tréfileur courtraisien.