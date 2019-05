Bekaert dépasse les attentes des analystes

La direction de Bekaert maintient ses prévisions pour 2019. Elle vise des volumes stables et à moyen terme une amélioration de la marge Ebit sous-jacente.

Quelques semaines après l'annonce de son plan de restructuration, la direction de Bekaert consulte les syndicats. "La direction et les partenaires sociaux évaluent les options permettant d'atténuer l'impact social de la restructuration envisagée", lit-on dans un communiqué . Pour rappel, le tréfileur courtraisien avait annoncé le 28 mars dernier la suppression de 281 emplois en Belgique. Le groupe souhaitait en effet restaurer sa performance financière.

Bekaert fait état pour les trois premiers mois d'un chiffre d'affaires consolidé en progression de 4% à 1,09 milliard d'euros. "Les mouvements de changes ont contribué pour 2,1% au chiffre d’affaires et l’effet net des fusions, acquisitions et désinvestissements fut limité (-0,4%)." Bekaert fait donc mieux qu'attendu. Les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires en hausse de 0,7% à 1,056 milliard.