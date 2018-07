Bekaert dévisse en Bourse après son avertissement sur résultats

Le groupe belge Bekaert, constatant un effet défavorable sur ses marges qui pèse sur sa rentabilité et qui dure plus longtemps que prévu, révise ses perspectives pour cette année à la baisse. A l'ouverture de la Bourse, le titre perdait 20%.

Le tréfileur courtraisien coté à Bruxelles, Bekaert , a annoncé ce vendredi qu'il révisait à la baisse ses perspectives pour 2018. "Alors que la demande sous-jacente des volumes dans les secteurs de l’automobile et du fil d’acier industriel reste forte, l’effet défavorable sur les marges, qui a pesé sur notre rentabilité depuis la seconde moitié de 2017 en raison de plusieurs facteurs, semble être plus percutante et plus durable que prévu", indique ainsi le groupe dans un communiqué.