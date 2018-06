Bekaert ferme une usine en Italie, 318 emplois à la trappe

La direction a informé le comité d’entreprise du site de Figline, ainsi que les organisations syndicales et les autorités, de sa décision et a exprimé son intention d’entamer un dialogue visant à atténuer l’impact social pour les 318 employés concernés a indiqué le groupe coté sur Euronext Bruxelles.

Le site de Figline-Valdarno est actif dans la production et le développement de produits de renforcement de caoutchouc, dont le "steel cord", le fil de talon et le fil pour tuyaux flexibles et de produits semi-finis pour les autres usines de renforcement de caoutchouc dans la région EMEA. "La performance s’est détériorée ces dernières années jusqu’à un niveau non durable, structurel, et irréversible" souligne encore Bekaert dans son communiqué.