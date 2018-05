Bekaert pâtit de l'évolution des taux de change

"Nous reconnaissons que les mêmes facteurs qui ont affecté notre performance du deuxième semestre 2017 continueront à avoir un effet considérable sur notre performance du premier semestre 2018", dit le groupe. La conjoncture reste difficile en Amérique latine. La volatilité se maintient sur le prix de certains matériaux. Le redressement de Bridon-Bekaert Ropes groupe reste lent et l'incertitude règne toujours quant à la politique commerciale aux États-Unis.

Le tréfileur courtraisien réalise ainsi pour son premier trimestre un chiffre consolidé de 1,05 milliard d'euros (-1%). Les analystes rappellent la solidité du premier trimestre 2017 qui avait vu le chiffre d'affaires bondir de 20%. "Notre chiffre d’affaires consolidé reflète l’effet considérable des mouvements de change défavorables (-6%) et l’incidence négative des cessions, acquisitions et désinvestissements (-2%), qui ont plus qu’annihilé la croissance organique du chiffre d’affaires de +7%," lit-on dans un communiqué. Le chiffre d'affaires global progresse de 2%, en ligne avec les attentes des analystes.