Bekaert rassuré, mais prudent face au coronavirus

Bekaert termine son exercice 2019 le sourire aux lèvres. "Les mesures prises en 2019 ont considérablement renforcé notre structure de bilan et ont permis d’amorcer l’amélioration de notre rentabilité. Cela nous a rendus plus résilients aux incertitudes à court terme et nous permettra de progresser davantage vers notre objectif de marge Ebit sous-jacente de 7%", lit-on dans un communiqué de l'entreprise courtraisienne notamment active dans le tréfilage.