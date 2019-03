Bekaert restructure en Belgique: 281 emplois menacés

Afin de restaurer sa performance financière, Bekaert a l’intention de restructurer certaines activités en Belgique. La direction du groupe a informé aujourd'hui ses comités d'entreprises belges et européen des mesures proposées et de leur impact éventuel sur les activités et l'emploi en Belgique. La restructuration envisagée affecterait 281 emplois en Belgique.