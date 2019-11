Bekaert sort de la liste d'achat d'ING et accuse le coup

Après les résultats contrastés publiés par Bekaert, ING qui affirme apprécier Bekaert et son plan de transformation en cours a décidé d’abaisser sa recommandation à " conserver " contre " acheter " avant. Le titre perdait plus de 4% en matinée. Explications.

Après examen attentif des chiffres et dans la foulée du "capital market event" organisé par Bekaert, Stijn Demeester d ’ING a revu sa copie sur les perspectives de ce groupe spécialisé dans la transformation et le revêtement de fils d’acier. Verdict: la valeur quitte la liste d’achat d’ING. La recommandation est désormais à "conserver. L’objectif de cours, pour sa part, est raboté d’un euro à 28 euros.

Balance risque/récompense

Baisse des estimations

Tenant compte de ce qui précède il a abaissé ses prévisions de Rebit pour 2019, 2020 et 2021. Une révision justifiée également par une plus grande prudence en ce qui concerne la croissance organique pour le second semestre de 2019 et l’année 2020.