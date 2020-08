Burgo Ardennes obtient la valorisation de ses déchets de carbonate

Mais si pour une raison déterminée ou indéterminée, le four à chaux doit être mis à l’arrêt, le carbonate de calcium s’accumule et ne peut plus être absorbé une fois la production relancée. Dans le cadre des arrêts du four à chaux, pour des raisons de maintenance ou en cas d’incidents techniques, le processus génère environ 12.000 tonnes de carbonate de calcium excédentaire par an.