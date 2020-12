Ce qui chiffonne les analystes chez Umicore

Après un trading update publié il y a un mois et demi à peine et qui s’est soldé par une douche froide en bourse, Umicore a pris tout le monde de court, lundi soir, en relevant ses prévisions pour 2020 .

Le groupe spécialisé dans la technologie des matériaux estime que désormais son Ebit ajusté devrait tourner autour de 530 millions d’euros contre une fourchette comprise entre 465 millions et 490 millions annoncée le 2 novembre. L’action a grimpé de plus de 7% en matinée à 39,66 euros.

Cette estimation revue à la hausse est principalement due à une meilleure performance les deux derniers mois de l’année dans deux divisions : les catalyseurs qui ont profité d’une reprise plus marquée qu’anticipé de l’industrie automobile et le recyclage des métaux. Cette dernière qui génère la plus grosse part de l’Ebit d’Umicore a particulièrement profité du prix du rhodium qui a grimpé à des niveaux records.