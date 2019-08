"D'ici 3 à 5 ans, Bekaert ne produira plus en Belgique", craignent les syndicats

"Nous sommes curieux de savoir ce que Matthew Taylor (CEO de Bekaert , ndlr) va nous raconter", lance d'emblée Piet Decavele, secrétaire du syndicat chrétien, ACV Metea. "Depuis l'annonce en mars sur la fermeture de l'usine de Moen et les 250 pertes d'emplois à Ingelmunster, Deerlijk en Zwevegem , nous ne l'avons pas encore rencontré."

Le syndicaliste regrette le peu de considération du dirigeant pour les quelque 70 salariés de l'usine de Moen. L'usine étant à l'arrêt, quasiment plus aucun produit Dramix - fibres métalliques pour le renforcement des bétons- n'est sorti de production. Taylor espérait pourtant maintenir Moen en activité jusqu'à la fin de cette année avant de transférer l'activité dans l'usine tchèque. Dans les autres sites, un élan de solidarité s'est organisé avec les salariés de Moen. La production est toujours en cours, mais à un rythme ralenti.

L'avenir belge en suspens

"Taylor a sous-estimé la férocité de la réaction des travailleurs. La plupart d'entre eux que cette annonce de restructuration sera la dernière page écrite en Belgique pour la production de Bekaert. Moen a beau être l'usine la plus rentable en Belgique, elle sera fermée. Nombre de salariés craignent que d'autres fermetures suivent et que d'ici 3 à 5 ans, Bekaert ne produira plus en Belgique."