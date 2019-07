Dans les clous en début d'année, Bekaert voit la situation se détériorer

Les chiffres semestriels de Bekaert sont conformes aux attentes du marché mais le producteur de fils et de câbles en acier voit la situation se détériorer au second semestre.

"En dépit de conditions de marché difficiles, Bekaert a amélioré sa performance financière au premier semestre" souligne le tréfileur dans un communiqué . Son endettement s’est également allégé avec un ratio sur Ebitda qui s’élevait à 2,6 fin juin contre 3,1 un an plus tôt.

Second semestre ardu

Au premier semestre, Bekaert s’est trouvé confronté aux conséquences des tensions et des changements de politiques commerciales et à une baisse globale de la demande sur les marchés industriels et agricole, explique-t-il. Le groupe a dû aussi subir l'effet défavorable de la valorisation des stocks résultant de la baisse des prix des matières premières et l'impact des actions sociales en Belgique suite à l'annonce des plans de restructuration.