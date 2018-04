Déjà 35% de hausse en 2018 pour cette valeur industrielle belge

C’est sans nul doute, hors biotechs, l’une des prestations les plus remarquables sur Euronext Bruxelles. Depuis le début de l’année, l’action Recticel a grimpé de près de 35% alors que, sur le même temps, l’indice des valeurs belges cotées en continu faisait du surplace. Sur un an, on atteint même un gain de 44% . Et pour Berenberg, comme nous vous l’avons expliqué ici même la semaine dernière, l’action pourrait atteindre le seuil des 13 euros dans un horizon de douze mois ce qui correspond à un potentiel de croissance de 25%. → Pour découvrir ou relire les arguments du broker, cliquez ici .

"Croissance continue"

Si nous revenons encore une fois sur cette valeur industrielle en l’espace de quelques jours c’est que, jeudi matin, elle dévoilera ses résultats trimestriels. Rappelez-vous, en février dernier , Recticel avait fait état d’un chiffre d’affaires annuel en hausse de 8,4% à 1,46 milliard d’euros avec un bénéfice en très nette progression (+46%) à 24 millions d’euros et un dividende à la clé. Le Rebitda combiné a également progressé de 8% pour s’élever à 105,5 millions. En guise de prévision pour l’exercice en cours, le groupe dirigé par Olivier Chapelle s’est bien gardé de livrer des chiffres. Il s’est contenté d’évoquer "une croissance continue de son chiffre d’affaires et de son Rebitda".

KBC moins optimiste que le consensus

Autant sur les ventes trimestrielles que sur le Rebitda annuel, Wim Hoste de KBC Securities se veut moins optimiste. Pour le premier, il vise une croissance de 2,1% à 372,8 millions d’euros et pour le second il s’attend à une progression limitée à 2% à 107,5 millions. Cette prudence, l’analyste l’explique par le prix des matières premières utilisées par Recticel pour produire ses mousses de polyuréthane. Depuis le début de l’année, le prix du TDI a bondi de 10% et celui du MDI a gagné quelques pourcent. Et le pétrole est en train de monter. "Toutefois, écrit Wim Hoste, les dynamiques de l’offre et de la demande du TDI et du MDI pourraient tourner en faveur de Recticel dans le courant de l’année avec l’apparition d’une offre additionnelle. "