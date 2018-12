Duferco devra encore rembourser 33 millions

Deux mois après avoir confirmé une aide d’Etat de 100 millions d’euros à rembourser, le Tribunal près la Cour de justice a également rejeté le recours du sidérurgiste concernant le dernier volet du dossier wallon: il en va cette fois d’un peu plus de 33 millions d’euros, également à rembourser.

Cet arrêt rendu en toute discrétion le 11 décembre dernier vient compléter de précédentes décisions du même Tribunal, qui allaient dans le même sens. La principale avait été rendu à fin septembre dernier : elle concernait une augmentation de capital de 100 millions d’euros souscrite par FSIH (Foreign Stratégic Investment Holding, Sogepa) dans Duferco Long Products . Le Tribunal avait confirmé la qualification d’aide d’Etat donnée à cette augmentation de capital par la Commission européenne et conclu que Duferco Long Products devait rembourser 100 millions à FSIH. Le groupe Duferco avait réagi en disant examiner les voies d’appel possibles (L’Echo du 25 septembre 2018).

Trois mesures pour 33,9 millions

La Commission avait estimé, dans sa décision du 20 janvier 2016 concluant à des aides d’Etat en faveur de Duferco, que les conditions auxquelles avaient eu lieu les deux premières opérations avaient eu pour conséquence de placer DII (DPH aujourd’hui) dans une situation plus favorable que ses concurrents. C’est le critère de "l’investisseur privé", qui consiste à considérer qu’aucun investisseur privé n’aurait accepté de vendre sa participation aux mêmes conditions. La Commission avait évalué l’avantage indu (l’aide d’Etat) à 11,58 millions d’euros pour la vente des actions Duferco US et à 20,36 millions pour la cession de la part de FSIH dans DPH.