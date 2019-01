Environ 300 emplois menacés sur le site de NLMK Clabecq

La direction russe du sidérurgiste NLMK va lancer une procédure Renault sur son site de Clabecq.

La convocation d’un conseil d’entreprise extraordinaire chez NLMK Clabecq ce jeudi à 9h fait craindre le pire. Prévenus par les responsables des ressources humaines de l’usine par téléphone ce matin, les syndicats redoutent une casse sociale. L’intitulé de la convocation ne laisse d’ailleurs pas planer de doute sur la teneur de l’annonce qui sera faite aux travailleurs car la direction évoque "la situation économique de NLMK Clabecq".

600 personnes Le site de NLMK à Clabecq emploie près de 600 personnes (520 CDI et 70 intérimaires)

Spécialisé dans une série de produits de niche grâce à un laminoir qu’on présente comme l’un des meilleurs d’Europe, le site de NLMK à Clabecq emploie près de 600 personnes (520 CDI et 70 intérimaires). Mais bien unique, le site fait face à une concurrence de plus en plus important au point que la direction russe de NLMK estime que la structure actuelle ne permet plus à l’usine d’être compétitive. Les relations tendues entre les syndicats et la direction russe ont par ailleurs envenimé la situation.

En préparation depuis plusieurs semaines avec la Sogepa, le bras financier de la Région wallonne qui détient 49% de NLMK Europe, la direction va lancer une procédure Renault ce jeudi matin. D’après nos informations, l’intention de la direction est de diminuer l’emploi de près de 300 personnes.

Colère

Du côté syndical, on se dit stupéfait par cette convocation. "Le patron de NLMK déclarait en juillet 2016 que les installations de La Louvière et Clabecq étaient de classe mondiale et la direction promettait une série d’investissements. Ces investissements ont aujourd’hui été retardés et on peut imaginer que c’était en vue de privilégier un autre scénario", analyse Lahoucine Ourhibel , permanent syndical à la CSC.

La colère est partagée dans les rangs de la FGTB. "Il y a mauvaise nouvelle et très mauvaise nouvelle". Tel est le propos de Philippe Genin, permanent syndical de la FGTB quand on l’a contacté suite à l’annonce de la tenue d’un conseil d'entreprise extraordinaire ce jeudi matin sur le site de NLMK Clabecq. Et le mot restructuration est sur tous les lèvres. "Nous sommes pour l’instant dans l’expectative, mais je pense que des pertes d’emploi vont être annoncées", nous précise Matteo Villani, délégué syndical FGTB sur le site de Clabecq.