Fin d'année difficile en vue pour Bekaert

Au sein du tréfileur, l'heure est donc à la gestion des coûts, un focus sur le mix industriel pour améliorer les performances sous-jacentes et une attention particulière à la fixation des prix. Dans ce contexte, Bekaert affirme améliorer son fonds de roulement et son niveau d'endettement. Néanmoins, le groupe prévoit d'importants ajustements négatifs liés à la baisse "plus féroce que prévu" des prix des matières premières et au ralentissement économique général.