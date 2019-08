Hamon franchit une étape cruciale

Les détenteurs d'obligations émises par Hamon le 30 janvier 2014 ont approuvé ce jeudi, en assemblée extraordinaire, les trois mesures proposées par son conseil d’administration : l'extension de la date d'échéance des obligations au 30 janvier 2025; la réduction du montant dû à l'échéance à 60% de la valeur nominale spécifiée des obligations; et la réduction du taux d'intérêt de celles-ci à 3,3% brut par an à partir du 30 janvier 2020.

Première assemblée ajournée

Rappelons que le groupe brabançon avait déjà obtenu l'accord de ses banques pour un projet de refinancement et de renforcement de ses fonds propres, intervenu après une série d'autres étapes, comme la focalisation sur son coeur d'activité (ingénierie des systèmes de refroidissement d'eau, de contrôle de qualité d'air et de récupération de chaleur destinés aux clients industriels) ou sur des projets de plus petite taille. Le rachat d'obligations par la Sogepa fait partie de ce plan de refinancement.