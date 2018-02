Hubert Fabri et les sociétés Socficom et Socfinco vont être poursuivis pour évasion fiscale

Dans un arrêt prononcé la semaine dernière, la cour n’a déduit "aucune déloyauté dans le chef des enquêteurs". Les débats seront rouverts le 27 mars. Hubert Fabri, deux collaborateurs et les sociétés Socficom et Socfinco encourent des peines de prison ainsi que de lourdes amendes pénales et fiscales. En droit belge, la fraude fiscale est punie d’une peine allant jusqu’à deux ans de prison et 500.000 euros d’amende.