L'Europe met son veto à la fusion entre Tata et Thyssenkrupp

La Commission européenne a mis mardi son veto au projet de fusion dans l'acier entre le conglomérat allemand Thyssenkrupp et l'indien Tata. L'exécutif européen craint que la concentration ne réduise la concurrence sur le marché de la fourniture de différents aciers haut de gamme et contribue à en augmenter les prix, a expliqué la commissaire Margrethe Vestager. "Les parties n'ont pas proposé de mesures correctives adéquates pour répondre à ces préoccupations", a-t-elle constaté.

Tata Steel et ThyssenKrupp sont de grands producteurs intégrés d'acier plat au carbone et d'acier magnétique, dotés de sites de production importants dans l'Espace économique européen (EEE), en particulier en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. En fusionnant leurs activités en Europe, les deux groupes auraient constitué le deuxième conglomérat européen dans la production d'acier à revêtement métallique et laminé destiné à des applications d'emballage, ainsi que d'acier plat au carbone galvanisé destiné à l'industrie automobile.