L'avenir du groupe Hamon se lit dans ses commandes

En marge de la publication de ces résultats pour le premier semestre 2018, le groupe industriel wallon Hamon s’est réjoui de l’excellent niveau des commandes qu’il a enregistrées ces six derniers mois. Celles-ci s’élèvent à 203 millions d’euros, soit une augmentation de 65% par rapport à la même période l’année dernière. Et ce dans un contexte difficile vu les conditions de marché difficiles en Asie et aux Etats-Unis. "Ce constat résulte d’une stratégie visant, d’une part, les projets de taille moindre avec un accent particulier sur le service après-vente à haute valeur ajoutée, et d’autre part, les efforts entamés visant une plus grande diversification des marchés", indique le groupe basé à Mont-St-Guibert dans un communiqué.