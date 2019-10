L'enquête sur Nyrstar monte d'un cran à la FSMA

L'auditeur de la FSMA se saisit de l'enquête sur Nyrstar. Objectif: vérifier que le géant minier a correctement informé le marché et ses actionnaires.

L'auditeur entre en lice

Selon nos informations, cette enquête serait basée sur les dires du lanceur d'alerte Gilbert Guinikoukou, par ailleurs ancien chef de service de l'audit interne chez Nyrstar. Documents et tableaux Excel à l’appui, il affirmait que Nyrstar n’avait pas publié de résultats financiers corrects durant plusieurs années et avait ainsi trompé le marché et ses banques créditrices.