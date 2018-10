L'industrie wallonne du futur a son hub technologique à Liège

Sirris, le centre collectif de l’industrie technologique belge fondé par Agoria, investit 850.000 euros dans son hub technologique pour le développement de nouveaux produits à Liège. Objectif: permettre aux entreprises belges de fabriquer rapidement des produits préindustrialisables qui correspondent aux besoins du futur.

Qui a dit que l’industrie wallonne n’était pas capable d’innover? "Le profil des entreprises wallonnes évolue et elles sont de plus en plus sollicitées en termes d’innovations", explique René Branders, président de Sirris et CEO de FIB. "Mais il est souvent difficile d’avoir accès à des compétences et des moyens à prix raisonnable. C’est pourquoi les centres collectifs sont des outils essentiels de développement. Ils sont d'autant plus utiles que l’industriel déteste frapper à plusieurs portes", s’amuse-t-il avant d’entamer la visite du hub technologique du Product Hub Development de Sirris.

670 projets industriels par an

Le centre de recherche et d’expertise de l’industrie technologique Sirris, mis sur pied par la fédération Agoria, est relativement méconnu. C’est pourtant l’un des rares organismes agissant encore au niveau national. Il existe 8 sites en Belgique regroupant 150 experts qui accompagnent quelque 1.500 projets industriels par an. "En Wallonie, nous sommes présents à Liège et Charleroi", explique Jean-Claude Noben, directeur régional. "Nous employons 50 personnes et avons accompagné 670 projets industriels en 2017."

À l’origine, Sirris était surtout spécialisé dans les métaux et le plastique, mais progressivement, son activité s’est diversifiée: matériaux composites, production additive, miniaturisation de produits... Il a acquis une telle expertise, à travers le savoir-faire de ses experts et l’équipement accumulé, qu’il s’est naturellement transformé en un hub technologique pour le développement de produits.

Des produits "futureproof"

Grâce à des fonds FEDER, Sirris va investir 850.000 euros dans de nouveaux moyens de production, d’outillage et d’usinage. Le Hub, qui accueillera bientôt en première mondiale une machine de micro-impression 3D, repose sur un pool de 20 experts et s’articule autour de 6 labs.

Le Concept Lab aide les entreprises à mettre en forme leurs idées, tandis que le Fabrication Lab les aide matérialiser les projets. Le Micro Lab se concentre sur la miniaturisation, le Plastics Lab sur les produits en matière plastique et l’Hybrid Lab sur les applications multimatériaux. Enfin, le Smart Lab développe des produits plus intelligents et connectés.

"L’industrie 4.0 démarre dès la phase de conception", explique Eric Beeckman, responsable du hub. "Nous anticipons les problèmes que pourrait rencontrer un produit tant dans sa phase de fabrication que dans son utilisation à long terme. Nous contrôlons le process en temps réel et nous assurons la connectivité à distance."

Pour les entreprises, il devient en effet capital de développer des produits "futureproof". "Les produits industriels de demain doivent correspondre aux besoins du futur, en tenant compte d’un environnement en constante évolution. Les ingénieurs software et hardware doivent apprendre à mieux communiquer, car les logiques de développement sont très différentes. Nous avons besoin de compétences multidisciplinaires", estime Jacques Halleux, business unit manager materials chez Sirris.