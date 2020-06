La FGTB incendie Liberty

Fin septembre 2019, Sanjeev Gupta, le patron indien de Liberty Steel, était à Liège pour la reprise officielle d'actifs d'ArcelorMittal. Pour l'occasion, il promettait pour 100 millions d'investissements dans le bassin mosan, dans la foulée d'un plan stratégique ambitieux à 100 jours. Mais depuis, les jours se succèdent et pas de plan. La crise du coronavirus est passée par là et a ralenti sinon arrêté les activités sidérurgiques. De quoi mettre à mal le plus prudent des plans stratégiques.