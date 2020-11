La Justice nomme des experts pour enquêter sur la restructuration de Nyrstar

Dans une décision rendue vendredi dernier, le tribunal de l'entreprise d'Anvers a accédé à la demande d'une série d'actionnaires minoritaires de Nyrstar de nommer un collège d'experts . Ils sont chargés d' enquêter sur les allégations de ces actionnaires à l'encontre de Nyrstar et sur le transfert des actifs opérationnels vers une société détenue à 98% par Trafigura, l'actionnaire de référence de Nyrstar. C'est ce qu'a fait savoir RSQ Investors, la structure qui regroupe ces actionnaires minoritaires.

Des actionnaires satisfaits

"Nous sommes reconnaissants au tribunal d'avoir pris le temps d'écouter attentivement et de soutenir nos arguments sur les raisons pour lesquelles une enquête plus approfondie est justifiée afin de mieux comprendre ce qui s'est réellement passé chez Nyrstar au cours de ces derniers mois", a déclaré Kris Vansanten , Managing Partner de RSQ Investors .

La question des flux de trésorerie

Aujourd'hui, Nyrstar - donc ses actionnaires - ne possède plus que 2% de la nouvelle société créée par Trafigura et dans laquelle les principaux actifs de Nyrstar ont été logés. "Selon nos estimations, il en résulte pour Nyrstar une perte d'au moins 1,2 à 1,8 milliard d'euros, alors que Trafigura est désormais le seul bénéficiaire des flux de trésorerie annuels estimés à plus de 400 millions d'euros d'ebitda", a déclaré, pour sa part, Evelyne van Wassenhove, Partner chez RSQ Investors.