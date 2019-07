La Sogepa boucle son rachat d'obligations Hamon

La société publique wallonne a acquis plus de 200 titres du groupe en pleine phase de restructuration pour un montant de 10 millions d'euros.

Processus de restructuration

Embarqué dans une profonde restructuration opérationnelle et financière, le groupe Hamon a convoqué une assemblée générale de ses créanciers obligataires pour leur demander d'accepter un allongement de 5 ans de la maturité de l'emprunt venant à échéance en janvier 2020 et une diminution de 40% des remboursements et du coupon annuel.