La découpe des aliments industriels, un duopole belgo-américain

Être numéro deux mondial sur un marché qui compte... deux acteurs, c'est le lot de la société FAM. On comprend dès lors facilement pourquoi elle exporte plus de 90% de sa production.

Hormis quelques acteurs chinois qui ne sortent pas de leurs frontières, la société familiale basée à Kontich, au sud d'Anvers, n'a qu'un seul concurrent: une société américaine trois à quatre fois plus grande que les deux pôles du groupe familial Hifferman. La société sœur, Stumabo, fournit à FAM les outillages de coupe et les couteaux de précision dont elle a besoin.

Lion exportateur

La société anversoise, qui fête cette année ses 40 ans, a reçu en septembre un Lion de l'Export de la Région flamande. Il récompense une présence dans 97 pays et le caractère spécifique de son activité. "Notre savoir-faire, ce n'est pas tant la technologie que la connaissance des applications, des produits du client, de la bonne découpe et des bons conditionnements", explique Michel Tahon, directeur commercial de FAM.

Les jambons Herta, les fruits des confitures Materne et des yaourts Danone, les salades ou les carottes prédécoupées, les chips Croky, les fromages pour pizzas: une myriade d'aliments passent par les découpeuses de FAM. En ce compris 40% des frites consommées dans le monde.

Chiffre d'affaires doublé

C'est en 1980 que la société F&V, rebaptisée FAM, est passée de la production de machines de récolte et de remplissage pour sauces à la conception et à la production de machines de découpe pour l'industrie alimentaire. Depuis cinq ans, son chiffre d'affaires a doublé pour atteindre 30 millions d'euros. "Le développement de nouveaux produits nous a rendus plus concurrentiels", dit son directeur commercial.