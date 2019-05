La filière de recyclage du plastique prend forme en Wallonie

Six projets d’unités de recyclage ont été retenus par le gouvernement wallon; de quoi créer une véritable filière industrielle. Les usines à construire déboucheront sur la création de 350 emplois et traiteront 156.000 t par an.

Une filière industrielle de recyclage du plastique se met enfin en place en Wallonie. Dans le cadre de son plan d’investissement de 5 milliards d’euros sur six ans, le gouvernement wallon a identifié ce secteur comme prioritaire et lui a alloué une enveloppe de 60 millions. Mieux, il a lancé en février dernier un appel à projets, auquel 25 entreprises ont répondu. Un jury d’experts présidé par Yves Noël, le président de l’entreprise d’extrusion NMC, a sélectionné les six projets les plus prometteurs sur la base d’une série de critères tels que la dimension stratégique et le réalisme du plan. "L’objectif est très ambitieux, a déclaré Yves Noël: il s’agit de créer une filière complète, qui soit synonyme de création de valeur ajoutée et d’emplois en Wallonie et qui permette à la Région de se montrer réactive par rapport aux buts à atteindre définis au plan européen en matière de recyclage." L’UE impose aux États membres de recycler au moins 30% de leurs plastiques d’emballage d’ici 2030, pour rappel.

"Il reste six mois pour finaliser les décisions, puis il faudra obtenir les permis et construire l’usine. On sera opérationnel d’ici 2022." Yves Decelle Suez

Accompagné de ses collègues de l’Économie Pierre-Yves Jeholet et de l’Environnement Carlo Di Antonio, le ministre-président wallon Willy Borsus a signé ce jeudi les conventions de collaboration avec les dirigeants des sept entreprises impliquées dans les six projets. Ceux-ci vont déboucher sur la construction de six usines de recyclage de plastique qui traiteront 156.000 tonnes par an. Elles permettront la création de 350 emplois directs. Il en ira de 120 millions d’euros d’investissement, dont 47 millions seront financés par la Région via la SRIW (surtout sous forme de prêts). "C’est le commencement d’un vaste chantier, a souligné Pierre-Yves Jeholet. La Région était très bon élève de l’UE en collecte et traitement de déchets, mais pas à la pointe en matière de plastique." Sous-entendu: cela devrait changer.

Parmi les six projets, le groupe canadien Lavergne va recycler des polymères techniques en provenance de déchets électriques et électroniques. Il investira 15,7 millions dans la nouvelle usine, avec 6,8 millions d’argent public.

Luxpet Des paillettes en Wallonie Au Grand-Duché, LuxPet, filiale de l’américain PlastiPak, recrée des préformes pour bouteilles et raviers en plastique PET au départ de déchets du même plastique. Elle produit 4 milliards de préformes par an, qui vont soit prendre la destination de "souffleurs", des sociétés indépendantes comme ReFresco qui soufflent la bouteille au départ de la préforme, soit être vendues directement aux producteurs de boissons, comme Spadel par exemple, qui les soufflent eux-mêmes dans leur bouteillerie. LuxPet se fournit en paillettes de PET (et de quelques autres plastiques) auprès de tiers qui broient et lavent les bouteilles utilisées collectées en centre de tri. L’unité qu’elle va installer en Wallonie produira elle-même ces paillettes, qu’elle livrera ensuite à l’usine de LuxPet à Bascharage, près de Messancy. LuxPet ne devra dès lors plus se fournir en Allemagne ou en France. Les deux unités formeront une chaîne intégrée. Le site wallon débutera au rythme de 30.000 tonnes de paillettes par an.

L’américain PlastiPak et sa filiale grand-ducale LuxPet vont installer une unité de traitement des déchets plastiques PET, en amont de leur usine grand-ducale (lire l’encadré). Un investissement de 21 millions, dont 10 millions publics.

Le français Machaon va créer une unité de recyclage de films plastiques PEBD, qui alimentera en aval des usines productrices de matières premières. Dix millions prévus au programme, dont la moitié publics.

"PU2Pol" est le nom de code du projet mené par le français Suez (Suez R&R Be Wallonie): il s’agit de bâtir une unité de recyclage de mousse en polyuréthane au départ de matelas usagés. Les mousses retraitées pourront servir à produire de nouveaux matelas ou des matériaux isolants. Quatre millions à investir, à 50% publics.

Le groupe de traitement de déchets britannique Renewi va déployer une unité de recyclage de plastiques rigides pour régénérer des composants pour usines de production. Un investissement de 9,7 millions, dont 1,6 million public.

Le français Total et le belge Vanheede vont construire ensemble une plateforme multimatière qui traitera elle aussi les plastiques rigides pour en faire des granulats. Ce projet baptisé ToVaRec nécessitera 54 millions, dont 21 millions publics.