La fonderie Nyrstar à Balen investit 6 millions d'euros dans des électrofiltres

La fonderie de zinc Nyrstar à Balen, en province d'Anvers , mettra en service deux nouveaux électrofiltres ce mois-ci . Avec un investissement de près de 6 millions d'euros , l'usine sera en mesure de transformer une plus grande variété de matières premières en zinc , indique la société dans un communiqué de presse ce lundi.

La fonderie de Balen transforme en zinc les concentrés de zinc, qui proviennent des mines et ressemblent à du sable. "Ces concentrés contiennent également d'autres métaux qui doivent être filtrés", explique la porte-parole Fabienne Buvens. "Grâce aux nouveaux électrofiltres, nous allons pouvoir le faire mieux et de manière plus approfondie."