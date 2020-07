La naissance de la sucrerie de Seneffe dépendra des banques

Le projet de construction d'une sucrerie flambant neuve à Feluy, en Wallonie, porté par la Coopérative des betteraviers transformateurs (CoBT) et ses 1.600 coopérateurs, est désormais "dans les mains des banques", dont l'octroi ou non de crédits dans les prochaines semaines sera décisif.

Approvisionnement en betteraves, commercialisation du sucre à produire, permis et autorisations…, tous les voyants, ou presque, sont au vert, pour la construction d'une nouvelle sucrerie "coopérative, équitable et durable au cœur de la meilleure région betteravière d'Europe". Un seul point fait encore défaut, ont rappelé ce vendredi les administrateurs de la CoBT: le financement bancaire. "Aujourd'hui, l'avenir du projet n'est plus entre nos mains, d'une certaine façon, mais dans les mains des banques", a résumé Benoît Haag, coordinateur de la coopérative.