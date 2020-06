La production de masques chirurgicaux "made in Wallonia" est lancée chez Deltrian

La société Deltrian International a décroché le marché de la production de masques au début du mois d'avril, suite à un appel d'offres du gouvernement wallon. Jusqu'à 120 millions de masques chirurgicaux pourront être produits par an si nécessaire.

Basée à Fleurus, dans le Hainaut, et initialement spécialisée dans les filtres à air, la société Deltrian International a lancé, ce mercredi, sa production de masques chirurgicaux 'made in Wallonia'.

La production de Deltrian, qui a décroché le marché au début du mois d'avril à la suite d'un appel d'offres du gouvernement wallon, devrait atteindre 60 millions de masques par an, voire 90 ou même 120 millions selon les besoins .

Les premiers masques seront fournis avant la mi-juillet. Ils viendront alimenter la réserve stratégique de la Wallonie, qui en a commandé 5 millions, dont quatre millions pour sa réserve - auxquels s'ajoutent les plus de deux millions de masques déjà achetés par ailleurs - et un million pour la solidarité nationale. Les autres masques seront destinés en priorité aux hôpitaux, aux maisons de repos et aux professionnels de la santé.