La réunion entre syndicats et direction a débuté chez NLMK

Syndicats et direction de NLMK ont débuté leur réunion dans le cadre de la première phase de la procédure Renault sur le licenciement collectif ce mardi matin à 9h. L'ambiance est tendue. Les représentants des travailleurs exigent davantage de clarté et l’intervention d’une expertise externe pour analyser la situation économique et financière de l’entreprise et fiabiliser le plan industriel qui nous sera soumis.

Tôt ce matin, les travailleurs de NLMK ont repris le travail sur le site de Clabecq. Mais l'ambiance est tendue alors que la première réunion entre syndicats et direction, qui a débuté vers 9h, devrait se prolonger au moins jusqu'à midi, selon Pascal Strube, secrétaire permanent SETCa.

Dans un communiqué publié en front commun juste avant la rencontre, les syndicats ont dénoncé le manque de clarté de la direction entre l'annonce jeudi dernier de la suppression de 290 emplois et son intention, relayée par la presse ce week-end, d'investir 148 millions d'euros sur ses sites de Clabecq et à Louvière. "À qui s'adresse la direction?", s'interrogent-ils. "Combien d’emplois seront conservés, combien d’emplois seront créés, combien de travailleurs seront reclassés et quel est le planning des formations?", poursuivent-ils.

Combien d’emploi seront conservés, combien d’emplois seront créés, combien de travailleurs seront reclassés et quel est le planning des formations ? Les syndicats réunis en front commun

Les représentants des travailleurs réclament, par ailleurs, que les causes du projet de la direction de se défaire de la moitié de son personnel soient analysées, avançant que l’entreprise a été rendue totalement dépendante de plusieurs entités du groupe NLMK, tant en amont qu’en aval de son circuit économique. "Si l’entreprise fait des pertes à Clabecq, d’autres filiales du groupe font des bénéfices ailleurs. Nous allons demander à la direction l’intervention d’une expertise externe pour analyser la situation économique et financière de l’entreprise et fiabiliser le plan industriel qui nous sera soumis", déclarent-ils.

Les syndicats se disent également choqués par l’absence d’un volet social alternatif de reclassement professionnel dans son projet de licenciement collectif. Une entrevue est prévue en fin d'après-midi avec les services de Pierre-Yves Jeholet (MR), ministre de l’Emploi et de l’Économie de la Région wallonne pour comprendre.