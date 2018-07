Le prix des terres agricoles belges a bondi de plus de 25% en cinq ans

Les terrains destinés à la culture et à l'élevage sont nettement plus chers en Flandre qu'en Wallonie . "Dans les six premiers mois de 2018, le prix d’une parcelle agricole en Wallonie était de 40% moins cher qu’en Flandre où il s’élève à 52 137 euros par hectare en moyenne", précise la Fédération des notaires. "Le prix est donc en moyenne, 20 000 euros moins cher par hectare en région wallonne."

Croissance de 35% en Flandre

Le baromètre souligne aussi les fortes variations de prix entre les différentes provinces du Royaume. "En Wallonie, le prix moyen par hectare au premier semestre 2018 varie entre 27.000 euros par hectare (province du Luxembourg) et 39.000 euros par hectare (Brabant-Wallon)." En Flandre, "on paie entre 37.000 euros par hectare en Brabant-Flamand et 64.000 euros par hectare dans la province d’Anvers et de Flandre Occidentale".