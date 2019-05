Le spécialiste belge du recyclage de cuivre passe en mains allemandes

Actif en Belgique et en Espagne, Metallo Group et ses 530 salariés tombent dans le giron de l'Allemand Aurubis . À Beerse (près de Turnhout), Metallo, actif depuis 100 ans, recycle notamment le cuivre, le plomb, le nickel et le zinc récupérés dans les parcs à containers, les casses automobiles et des ferrailleurs.