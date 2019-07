Les actionnaires de Nyrstar sont-ils poussés vers le délit d'initiés?

Il est écrit quelque part que l’été des petits actionnaires de Nyrstar (et de leurs avocats) ne sera pas de tout repos. Laurent Arnauts et Robert Wtterwulghe (Watt Legal), les deux conseils des actionnaires de Nyrstar, viennent d’adresser une nouvelle mise en demeure au spécialiste du zinc qui dispose de trois jours pour modifier les conditions d’accès aux documents permettant de faire toute la transparence sur les liens entre Nyrstar et Trafigura , son actionnaire majoritaire (24,4% du capital) et sur les relations commerciales entre les deux. À ce stade, les conseils des petits actionnaires estiment que toute l’information n’est pas rendue accessible de façon équitable pour l’ensemble du marché et que les petits actionnaires qui accepteraient de se soumettre aux conditions pour accéder à la data room de Nyrstar se rendraient coupables de délit d’initiés.

Manque de transparence

Aujourd’hui, les deux avocats des petits actionnaires estiment que les conditions d’accès à ces documents sont trop restrictives et surtout qu’elles créent une distorsion d’information entre les actionnaires qui les accepteraient (et qui sont, dès lors, forcés à en respecter la confidentialité) et le reste du marché. Bref, un potentiel beau cas de délit d’initiés. Les actionnaires qui voudraient accéder à cette data room doivent reconnaître que "toutes les informations sont strictement confidentielles", tout comme ils doivent s’engager à les garder confidentielles et à ne pas les divulguer. Ces mêmes actionnaires ne peuvent pas non plus diffuser ou divulguer leur mot de passe leur donnant accès aux documents publiés par Nyrstar. Pour les deux conseils des actionnaires, les choses sont claires: cette façon de faire créer une distorsion d’information par rapport au marché ce qui, rappelle Robert Wtterwulghe, est illégal.