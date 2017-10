Les deux atouts de Nyrstar pour rebondir

Le marché s'attend à une nette hausse de l'Ebitda sous-jacent de Nyrstar au 3e trimestre qui aura profité de la forte progression du prix du zinc. Verdict mardi matin.

Nyrstar a-t-il fini de manger son pain noir? Les résultats trimestriels attendus pour mardi matin permettront d’y voir plus clair sur l’état de santé du groupe et sur sa capacité à rebondir.

A l’issue du premier semestre de l’exercice en cours, le leader mondial du zinc avait enregistré des résultats plutôt rassurants sur ses activités. Avec toujours, comme gros point noir, son endettement qui frisait le milliard d’euros.

Entre-temps, le groupe a encore cédé des mines et a rééchelonné sa dette en rachetant des obligations convertibles à échéance 2018.

Mardi matin, Nyrstar publiera donc ses résultats pour le troisième trimestre. Ceux publiés par son concurrent Boliden, il y a quelques jours, ont salement affecté l’action mais il faut dire que le marché devait aussi digérer l’annonce du départ du CEO.

Prix du zinc

Nyrstar a deux atouts dans sa manche. Le premier, c’est le prix du zinc, qui a doublé depuis le début de l’année dernière. Plus précisément, il est passé de 2.254 dollars la tonne en moyenne au 3e trimestre 2016 à 2.958 dollars au 3e trimestre de cette année. Comme le note Wim Hoste de KBC Securities cela devrait permettre au groupe de compenser des frais de traitement moins élevés, un dollar plus faible et les couvertures des prix du zinc.

Selon l’analyste, l’Ebitda sous-jacent devrait passer de 32 millions d’euros à 49 millions avec une attente de 52 millions pour le consensus.

Pour la division "traitement des métaux", il table sur un Ebitda de 43 millions (46 millions pour le consensus) contre 39 millions un an plus tôt. Pour les activités minières, il attend, comme le consensus, un chiffre de 15 millions, soit cinq fois plus qu’il y a un an.

Évolution du cours du Zinc

Port Pirie

Le second atout se situe en Australie. Il s’agit du redéploiement du site de Port Pirie qui aura coûté 660 millions de dollars australiens. Après avoir accusé un retard de quelques mois en février, on attend mardi pour découvrir si le processus de mise en route a été amorcé dans les temps et sans encombres. Port Pirie devrait dégager un Ebitda autour de 40 millions d’euros en 2018, de 100 millions en 2019 et de 130 millions par année à partir de 2020.

Grâce à la bonne tenue du marché du zinc, à une croissance de l’activité minière en 2018 et à la première contribution positive de Port Pirie à l’Ebitda, Wim Hoste prévoit la poursuite d’un bon momentum pour les bénéfices en 2018. Ce qui devrait permettre d’engager le processus du désendettement. Il reste à "accumuler" sur la valeur avec un objectif de cours de 7,5 euros.

Parmi les analystes recensés par Bloomberg qui suivent la valeur, trois recommandent un achat, sept conseillent de la conserver et deux de la vendre. L’objectif de cours moyen s’élève à 6,46 euros avec un plus haut de 7,9 euros (Berenberg) et un plus bas de 5 euros (Macquarie).