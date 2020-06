Les minoritaires de Nyrstar lancent une action en référé

Reporter la liquidation

"Le conseil d'administration de Nyrstar nous force à introduire une action en référé en décidant de maintenir l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin, explique Kris Vansanten , managing partner de RSQ Investors, au lieu de la reporter effectivement comme le demandait la FSMA le 2 juin dernier, et comme l'exigeaient publiquement les actionnaires belges.”

RSQ rappelle que, tant lui que la FSMA, demandent depuis un certain temps déjà que la décision de liquider Nyrstar soit au moins reportée jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la nomination d'un collège d'experts, afin que les actionnaires et le régulateur puissent prendre les décisions nécessaires en toute connaissance de cause.