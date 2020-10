Lhoist lance un plan alternatif pour l'extension de son site à Rochefort

Une solution est enfin en vue pour régler le conflit entre l'exploitant de carrière Lhoist et les moines trappistes de l'abbaye Saint-Rémy à Rochefort. Le groupe Lhoist lance en effet un plan d'extension alternatif de la carrière de Jemelle, qui permettra, s'il obtient tous les feux verts, de prolonger son exploitation durant 14 ans. Le tout, sans toucher à la Tridaine, c'est-à-dire à la galerie-source qui alimente l'abbaye (dont la brasserie) et la commune de Rochefort en eau potable. Jusqu'ici, le plan d'expansion initial de Lhoist prévoyait d'approfondir la carrière notamment à travers la Tridaine et de compenser la perte d'accès à l'eau pour les moines et la commune par des pompages à plus grande profondeur dans la même nappe aquifère, ce dont l'abbaye ne voulait pas entendre parler.