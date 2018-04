NLMK intéressé par des actifs liégeois d'ArcelorMittal

NLMK emploie déjà en Wallonie plus de 1.000 travailleurs à La Louvière et à Clabecq.

ArcelorMittal veut céder les lignes de galvanisation 4 et 5 situées à Flémalle, ainsi que Ferblatil, le producteur de fer blanc à Tilleur. Elle va aussi créer Topco, une entité qui regroupera les sites liégeois et celui de Dudelange (Luxembourg) à céder. Les autres blocs sont constitués, d’une part, des sites Galati (Roumanie), Skopje (Macédoine) et de Piombino (Italie) et d’autre part d’Ostrava (Tchéquie). ph. law.