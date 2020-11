Recticel acquiert le suisse FoamPartner

Basé en Suisse, FoamPartner est, tout comme Recticel, spécialisé dans les mousses de polyuréthane. Il offre environ 20 sortes de mousses de spécialité et des solutions sur mesure pour des applications industrielles, de mobilité ou de confort. Il dispose de 12 sites en Europe, aux États-Unis et en Chine et emploie 1.100 personnes. L’an dernier ses ventes se sont élevées à 297 millions de francs suisses (275 millions d'euros).