Sambrinvest et MecaTech s'allient pour favoriser l’industrie 4.0

Réussir à intéresser les entreprises

Dix jours d’accompagnement cela peut paraître court, mais pour Anthony Van Putte ce n’est que le début d’un long chemin. "On n’a pas la prétention de révolutionner la stratégie des entreprises. En 10 jours, on peut poser le problème avec notre recul et trouver d’autres entreprises pour répondre à ce problème. On fait une revue de l’ensemble de l’entreprise, on analyse les freins et on fait des recommandations. Derrière ce sont des centaines de jours de travail pour l’entreprise." Pas de profil type d'entreprise pour ce programme et ce prêt, nous précisent les deux acteurs wallons. Pour Sambrinvest, c’est aussi une manière d’intéresser les entreprises à cette thématique et potentiellement les accueillir dans son giron. Les montants des prêts dépendront des projets envisagés par les entreprises. Concrètement l’argent du prêt devrait servir à financer du matériel, des capteurs ou du hardware, mais aussi servir à la formation et à l’engagement de nouveaux profils, nous précise Anne Prignon, administratrice déléguée de l'invest hennuyer.