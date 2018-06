Tata et Thyssenkrupp créer le numéro deux de l'acier

Thyssenkrupp et Tata Steel fusionnent leurs opérations en Europe, pour mieux faire face à la concurrence chinoise.

L'allemand Thyssenkrupp AG en Allemagne et son concurrent indien Tata Steel ont conclu un accord définitif pour la création d'une société sidérurgique européenne à parts égales, plus de neuf mois après la signature d'un protocole d'accord.

La fusion devrait entrer en vigueur en 2019, et le siège de la nouvelle société sera basé dans la région d'Amsterdam, avec ses conseils d'administration et de surveillance composés de six représentants de chacune des sociétés.